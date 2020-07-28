  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:24 ص
Advertisements
بحث متقدم
#طبيب_الغلابه

#طبيب_الغلابة يتصدر تريندات مواقع التواصل

كاتب سعودي: الإخوان ليسوا مسلمين

كاتب سعودي: الإخوان ليسوا مسلمين

تركي الحمد : الدين لا يصنع مكارم الأخلاق

تركي الحمد : الدين لا يصنع مكارم الأخلاق

الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

في دعوى نشوز.. شاب يكشف هذه المفاجأة بعد أسبوع زواج

في دعوى نشوز.. شاب يكشف هذه المفاجأة بعد أسبوع زواج

مشاري راشد: نجل الشيخ مصطفى إسماعيل كشف هذه المفاجأة عن الإخوان

مشاري راشد: نجل الشيخ مصطفى إسماعيل كشف هذه المفاجأة عن الإخوان

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

صلاح يُبكي العالم برسالته المؤلمة بعد رحيل صديقه من ليفربول

الشاب المصري الكويت

المصري المعتدى عليه بالكويت: كلمة من زوجة المعتدي منعتني من رد الإهانة

عمرو أديب

توقف برنامج عمرو أديب و لميس الحديدي

الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

الحياة السياسية

الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج
الجارالله يكشف هذا الأمر عن المشروبات الكحولية بدول الخليج

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

محافظ الإسكندرية يكشف عن هذا الأمر بالمحافظة

#

نجل الطبلاوي يكشف هذا الأمر عن والده

#

بعد نعيه للطبلاوي.. محمد جبريل يكشف هذا الأمر

#

الجارالله يحذّر مصر من هذا الأمر

السعودية

الكويت

المشروبات الكحولية

الجارالله

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله إن التشدد في فرض القوانين يؤدي إلى ردود فعل سلبية، مطالبا بالتوعية قبل فرض العقوبات.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : " في كل دول الخليج المشروبات الكحولية ممنوعة في القوانين لكن في مذكرات المنع هناك من يغض النظر.. الناس لن يمنعها قانون منع ولذا غض النظر مطلوب الكويت والسعودية أكثر الدول في انتشار المخدرات نتيجة التشدد في منع المشروب محاربة المشروب بالتوعية لا بالقوانين المشددة وعقوباتها".

يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام كويتية، أن مستشفى الجهراء سجل حالة وفاة جديدة لشاب كويتي نتيجة احتسائه الخمور المغشوشة التي أودت بحياة أربعة شبان قبله وأودعت خمسة آخرين العناية المركزة بحالة حرجة.

وقد توفي الشاب الذي كان يتلقى العلاج في العناية المركزة، إلى جانب مجموعة من الشباب الذين وصلوا إلى المستشفى في الأيام القليلة الماضية تباعا بحالة حرجة بسبب تعاطيهم لهذه الخمور المصنعة محليا.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فقد نقلت عن مصدر أمني تفاصيل حول اعترافات المتهم ببيع هذه الخمور وهو شاب من غير محددي الجنسية، أو من يعرفون بـالبدون، والذي نفى تعمده إلحاق الضرر بالشباب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ناسا: كويكب يقترب من الأرض 5 أغسطس
» جدل بعد ظهور أسطورة الأهلي بـ تشيرت الزمالك على الملأ
» نجم الأهلي السابق: فوق يا خطيب فوق.. هتشلني يا جدع
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» وفاة فنان شهير بـ كورونا: ندعو الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان
» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض جنسي: لازم ندرس الجنس في المدارس
» "الصحة العالمية": "كورونا" أخطر حالة طارئة بالعالم
» اليورو يقفز لأعلى مستوى منذ 2018.. والدولار يهبط بسبب "كورونا"
» الكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة
» كامل الوزير يوجه رسالة لسكان عمارة "الشربتلي"
» مانويل جوزيه عن الأهلي: لم أعد أتابعه حاليا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية