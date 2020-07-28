في دعوى نشوز.. شاب يكشف هذه المفاجأة بعد أسبوع زواج

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شاب

محكمة الاسرة

الزوج

الزوجة

دعوي نشوز

كشف أحد الأزواج في دعوى نشوز منظورة أمام  محكمة الأسرة تفاصيل صادمة عن زوجته بعد الزواج.

يقول الزوج الشاب 34 عاما: "حياتى الزوجية أصبحت مهددة بالفضائح والانهيار بسبب سلوك زوجتى المنحرف وعندما أعلنت رغبتى في الانفصال عنها هددنى أهلها بقائمة المنقولات ومؤخر صداق الزواج".

وعن تفاصيل القصة أضاف أنه في أحد الأيام  رشح لى صديقي إحدى الفتيات من أصدقاء زوجته والتى قامت بالمدح في أخلاقها وطباعها ورقتها.

وتابع قائلا : بمجرد مقابلتى لها وقعت في حبها فكانت ترتدى القناع الملائكي، لكن خلال شهور قليلة جدا تم الزواج ولم أتمكن من اكتشاف حقيقة زوجتى كأننى كنت مغيبا عن التفكير أو فاقد الرؤية على تمييز الأمور.

وأوضح الزوج أنه بعد أسبوع واحد فقط من الزواج اكتشفت الطامة الكبرى أن زوجتى تتحدث مع شباب عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بها وتتبادل معهم الصور المخلة بالآداب.

واستطرد الزوج في حديثه: الصدمة كادت تفتك بى وأفقد صوابى وعندما هدأت قليلا قررت الصمت ومراقبتها عن بعد خوفا من الفضائح.

وأشار إلى أنه عاش ثلاثة أشهر فى جحيم بسبب خيانة زوجتى لى حيث كانت تقضى يومها كاملا مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه واجهها بكل ما اكتشفه عنها فتعدت عليّ بالضرب المبرح وكأنها ترغب في الانتقام منى لاكتشافي حقيقة أمرها فأخبرت أسرتها لأكتشف سوء أخلاقهم فقد قاموا بتهديدى بفضحى وتشويه سمعتى ولم يكتفوا بذلك فقط بل حاولوا الاستيلاء علي قائمة المنقولات لولا تدخل الجيران.

وفي النهاية يقول الشاب: لم أجد مفرا من إقامة دعوى ضد زوجتى اتهمها بالنشوز وأرفقت بأوراق الدعوى صور للمحادثات الفاضحة الخاصة بها وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة.


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