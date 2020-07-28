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ناسا: كويكب يقترب من الأرض 5 أغسطس

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متابعات- أمينة عبد العال

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ناسا

الأرض

أبولو

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن كويكب يعادل حجم ملعب كرة القدم سيقترب من الأرض 5 أغسطس المقبل.

وأشارت "ناسا" إلى أن الكويكب المعروف بـ PQ 1-2009 يتراوح طول قطره ما بين  84 إلى 190 مترا، لافتة إلي أن أقرب نقطة سيقترب فيها الكويكب من كوكب الأرض ستكون مسافتها أكبر بسبع مرات من المسافة بين الأرض والقمر وسيحث ذلك الساعة 7:35 بتوقيت موسكو.

جدير بالذكر أن هذا الكويكب قد تم اكتشافه في 14 أغسطس 2009 وينتمي إلي مجموعة أبولو، أي من الكويكبات التي تعبر مسارات طيرانها مدار الأرض. 


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