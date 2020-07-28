» نجم الأهلي السابق: فوق يا خطيب فوق.. هتشلني يا جدع

أحمد عادل شعبان
أشاد احمد فوزي - حارس الأهلي السابق - بالافتتاح الجديد لقناة النادي الأهلي الذي تم بالأمس.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اللي يشوف قناته تصعب عليه بلوة غيره.
وأضاف ساخرا: فوق يا خطيب ..فوق يا خطيب .. القناة افتتاحها تحفة .. انت عاوز مني ايه يا محمود ... هتشللني يا جدع ....ههههه.
فوق يا خطيب ..فوق يا خطيب ..— Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) July 28, 2020
القناة افتتاحها تحفة ..
انت عاوز مني ايه يا محمود ??????
هتشللني يا جدع ....ههههه
ظهر12:06 م
فجر
03:39
شروق
05:14
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:58
عشاء
20:28