» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.98 جنيه.
وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه.
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