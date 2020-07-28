المصري المعتدى عليه بالكويت: كلمة من زوجة المعتدي منعتني من رد الإهانة

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وليد صلاح

المصري المعتدى عليه في الكويت

كشف المصري وليد صلاح الذي جرى الاعتداء عليه في الكويت على أيدي مواطن بسبب اعتراض الأخير على رفض الموظف دفعه ببطاقة ائتمانية غير مملوكة له.

وقال في تصريحات تلفزيونية إنه رفض رد الاعتداء للعديد من الأسباب أولها أن المعتدي كبير في العمر .

وأضاف: السبب الثاني أن أسرة المعتدي و زوجته كانوا معه ، والأخيرة حاولت الاعتذار عما فعل وقالت لي (لا تغضب فهو مجنون ).

وأردف: أيضا لم أرد الاعتداء لأن الكويت دولة قانون وحقي سيأتي لي في هذا الإطار.

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