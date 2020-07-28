مرتضى ينشر فيديو محرج لـ خالد الغندر .. والأخير يرد بكلمات نارية

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مرتضى منصور

خالد الغندور

نشر مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - مقطعا فيديو عبر صفحته بفيس بوك لحوار يدور بينه وبين خالد الغندور.

وظهر مرتضى منصور في الفيديو أثناء محاورته مع أحد أعضاء الزمالك الذي طالبه بوضع لافتة تقول إن الزمالك بطل القرن الحقيقي في برنامج زملكاوي .

وقال عضو الزمالك لمرتضى: لو خالد الغندور رفض اللافتة يمشي .. ولو أحمد جمال رفض يمشي.

و رد منصور قائلا: أحمد جمال مش هيرفض حاجة .

وكتب الغندور على الفيديو: أعتقد أنا اكتر واحد في الدنيا اتكلم عن قضية نادي القرن في كل قناة رحت فيها.

وأضاف الإعلامي بقناة الزمالك ونجم الفريق الأبيض السابق: شكراً جزيلاً مرة تانية.


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