» الكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

27 يوليه 2020 - 10:20 م

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات السد الإثيوبي، إن مصر تلقت خطابا أمس بعقد اجتماع اليوم تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة سد النهضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزير الخارجية السوداني أكد رفض التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي»، مردفا «وزير الري رفض تصرف إثيوبيا الفردي وأيد تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع وفقا للمطلب السوداني».

وأكمل «الجانب الإثيوبي لجأ إلى لي الحقائق، والإدعاء بأن تصرفها ليس أحاديا، والاجتماع لم يتطرق إلى أي جوانب فنية»، مشيرًا إلى أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا وافقت على تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع بناء على مطلب السودان ومصر.

وتساءل «هل من المنطقي أن تأتي دعوة الاجتماع مساء أمس لعقد اجتماع اليوم ؟»، لافتا إلى أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا اعتذرت عن توجيه دعوة الاجتماع مساء أمس.

وأردف «أي حديث عن تكوين إثيوبيا جبهة مائية مع دول حوض النيل غير عقلاني، كونها لا تشترك مائيا مع أحد سوى مصر والسودان»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تمارس حربا إعلامية.

