"تاج الدين": شراسة فيروس كورونا قلت وحققنا إنجاز كبير

27 يوليه 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن أزمة كورونا أثبتت وجود احتياطي قوي من الدواء والمستلزمات الطبية والتي تشكل أمنا قوميا.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأدوية صعب على مستوى العالم ولكن في مصر نمتلك مصانع على قدر عال من الانتاجية والتطوير أمر مهم لتحقيق أمان دوائي في ظل الكوارث والظروف الطارئة خاصة أدوية الأمراض المزمنة.



وتابع أن اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء ناقش عملية التطوير للصناعات الدوائية التي اقتحمتها مصر عام 1934 وعمل خطة استراتيجية لتطبيقها الفترة المقبلة.



وأوضح أنه سيتم عمل سلسلة اجتماعات مع صناع الدواء في مصر لوضع آليات تطوير الصناعة.



وعن تطور فيروس كورونا أكد عوض تاج الدين أن الأعداد انخفضت وهو انجاز كبير ولكن علينا بالحرص على الإجراءات الاحترازية لتجنب أي موجة اخرى وأهمها الكمامات والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.



وأشار إلى أن شراسة المرض قلت أيضا ولكن لا يجب الاطمئنان بصورة كبيرة ويجب الالتزام بالوسائل الوقائية .

