نشأت الديهي: مصر لا تريد تحول ليبيا إلى مركز إقليمي للإرهاب الدولي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثوابت مصر تجاه الأزمة الليبية واضحة كما أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش لقاءه وزير الخارجية السعودي، والتي تتمثل في تثبيت الموقف الحالي في ليبيا، وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر لا تريد أن تتحول ليبيا الشقيقة الجارة لمركز إقليمي للإرهاب الدولي، لتدريب وتأهيل وتصدير الإرهاب.

وأكد "الديهي"، أن ليبيا تم سرقة سيادتها ووحدتها نتيجة عمل إجرامي من محتل قديم حديث يحاول تأجيج الصراع داخلها، ويسعى لتحويل ليبيا لمركز إقليمي للإرهاب، مشددًا على أن مصر أول دولة ستكوى بنار الإرهاب، هي وتونس وجميع الدول الجارة.

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