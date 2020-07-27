الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن طقس العيد
أحمد موسى: مصر بلا عشوائيات في هذا الموعد
جوزيه: هذا الثنائي دخل تاريخ الأهلي من أوسع الأبواب
"كرونا" يفتك بإسرائيل.. والمستشفيات تكتظ بالمصابين
الحكومة تنشر رسمًا بيانيًا عن إنتاج الذهب بمصر
البورصة تسجل أرباحًا قياسية خلال تعاملات اليوم
بيان من الري بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة
تهز عمان.. طفل يقتل والدته بـ30 طعنة
السودان يشدد على رفضه للإجراء الإثيوبي ويعتبره غير مقبول
موكب ملكي مهيب في مصر.. تعرف على السبب
أحمد سالم
فجر
03:38
شروق
05:14
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:59
عشاء
20:29