تصريحات جديدة من لجنة مفاوضات سد النهضة بشأن الأزمة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحدثت في بداية أولى اجتماعات الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة برئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أهمية التعاون وهناك توصيات باستكمال المفاوضات حول اتفاقية ملزمة حول الملء والتشغيل، لافتًا إلى أن الوزير السوداني طلب الكلمة واعترض على تصرف إثيوبيا الأحادي بملء السد دون اتفاق، والذي كان له تأثير سلبي على السودان وطلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لعمل مشاورات داخلية.





وأضاف «الظواهري»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن الجانب المصري أبدى اعتراضه على تصرف إثيوبيا أيضًا، لافتًا إلى أن الاجتماع انتهى بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع.





وأوضح أن المفهوم الإثيوبي أن مصر والسودان يتمتعون بحصتهم كاملة من المياه، ولا تحصل أديس أبابا على نفس الحصة، وهذا غير حقيقي، ويتعاملون مع مياه النيل على أنها حقهم، وهذه وجهة نظر تاريخية لهم، مشددًا على أن الجانب المصري يسعى للوصول لاتفاقية ملزمة بأرقام محددة؛ لتفادي سنوات الجفاف لعدم التأثير على مصر والسودان.





ونوه، بأن مصر طرحت خطة تعاون وتنمية شاملة، ومن بينها الربط الكهربائي، وإثيوبيا لم تعلق على الطرح المصري بالإيجاب أو الرفض.