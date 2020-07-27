جوزيه: هذا الثنائي دخل تاريخ الأهلي من أوسع الأبواب

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أكد مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، أن الثنائي أسامة حسني وخالد بيبو، كانا ضمن الجيل الذهبي الذي قام بتدريبه في النادي.

وأضاف جوزيه، خلال تصريحات لقناة الأهلي: «بيبو وحسني دخلا التاريخ بعد أن سجلا عدة أهداف مؤثرة في مباريات القمة أمام الزمالك، وهي مباريات دائماً ما تكون محفوة في أذهان الجماهير».

وواصل: «دائماً ما تتذكر الجماهير الديربيات ومباريات القمة والنجوم الذين سجلوا خلالها أو صنعوا الفارق، لذا فبيبو بأهدافه الأربعة في شباك الزمالك وحسني بالثنائية التي أحرزها في نهائي الكأس دخلا التاريخ».

وأنهى تصريحاته مشيداً بتطوير قناة النادي الأهلي، مؤكداً أنه أمر سيساعد النادي على المزيد من التواصل مع جميع عشاقه وجماهيره حول العالم.

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