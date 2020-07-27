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"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

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"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى
"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ووجه بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق "تحيا مصر".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقود أكبر مشروع تاريخي لإعادة انتاج الطبقة الوسطى المصرية بأسس جديدة بعد تأكلها وتفتتها وتشويهها تمامًا، والتي كانت بمثابة رمانة الميزان في المجتمع.

وتابع، أن الدولة تقود مشروع قومي للقضاء على الفقر من خلال عدد من المبادرات الحقيقة وليس الشعارات والأحلام الوردية، فجميع المصريين على علم بمبادرة "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة" ومبادرة  "أطفال بلا مأوى"، وغيرها من المبادرات، إلى جانب تغير واقع أهالي العشوائيات، ونقلهم لأماكن آدمية، ومشروعات مكافحة المخدرات لمكافحة المخدرات والفقراء.

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