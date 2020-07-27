كورونا.. تسجيل 158 إصابة جديدة بليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ليبيا اليوم الاثنين، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي العدوى.





وقال المركز إن الإصابات الجديدة سجلت في مدن طرابلس والسواني وزليتن ومصراتة والزاوية والجفرة وجنزور وسبها.





كما سجل المركز 4 وفيات جديدة بالفيروس في الجفرة وسبها.





وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 2827 حالة، منها 2186 حالة لا تزال نشطة، و577 تماثلوا للشفاء، و64 حالة وفاة.