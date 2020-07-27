حكم نهائي بشأن قتلة نجل الإعلامية مروة ميمي

أصدرت محكمة الطفل اليوم الاثنين، أحكامًا نهائية بحق قتلة نجل الإعلامية بقناة النهار مروة ميمي.



وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية قدرها 10000 جنيه.

كما حكمت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث حضر جلسة النطق بالحكم المحامي جميل سعيد، عن المذيعة مرورى ميمي والدة المجني عليه.

وذكر باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعي للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا.

وتم القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل وأحيلوا إلى نيابة الطفل، كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهم.