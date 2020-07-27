» رئيس الوزراء الكويتي: حالة الأمير مستقرة

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كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد آل صباح، تطورات الحالة الصحية لـ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس الحكومة أن الشيخ صباح في حالة صحية مستقرة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا للحكومة عبر الاتصال المرئي حيث "طمأن على استقرار صحة" أمير البلاد، الذي يستكمل علاجه في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أن الشيخ صباح البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر في يوم 22 يوليو متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.



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