  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:08 م
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الواقعة

تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على مصري بالكويت

هاني الناظر

هاني الناظر يوجه نصائح للوقاية من كورونا في العيد

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

95% للطب البشري.. ننشر نتائج تنسيق الجامعات الخاصة

مذيعة النهار ونجلها

سجن طفلين في قضية مقتل نجل مذيعة النهار

اتحاد الكرة المصري

الموسم المقبل.. تطبيق جائزة رجل المباراة في الدوري

نجاة الصغيرة

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد 18 عامًا من الاعتزال

أرشيفية

حرب على الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

أمير مرتضى

أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته: مستعدون في كل الحالات

"حليمة بولند" متهمة بالإساءة للفتاة الكويتية

أول تعليق لـ«حليمة بولند» بعد التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

الديوان الملكي السعودي

بيان من الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة

هاني الناظر يوجه نصائح للوقاية من كورونا في العيد

الصفحة الأخيرة

هاني الناظر
هاني الناظر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تقرير علمي: مادة في هذه الأطعمة تحمي الجنين من كورونا

#

هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

#

بريطانيا تخشى من موجة ثانية لكورونا

#

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، عدة نصائح لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا في عيد الأضحى مع اقترابه. 

وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذه النصائح: 
1- ارتدي الكمامة في الزحمة والمواصلات
2- احرص على التباعد الاجتماعي
3- تجنب الأحضان والقبلات مع الأهل والأصدقاء
4- لا تتناول أطعمة مكشوفة
5- تناول طبق سلطة خضراء بالليمون
6- عرض جسمك للشمس نصف ساعة عصرًا
7- اشرب 3 لترات ماء يوميًا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعيين متحدث إعلامي جديد لوزارة التعليم العالي
» الأهلي يمنح مروان محسن فرصة جديدة ويجدد عقده 3 مواسم
» تقرير علمي: مادة في هذه الأطعمة تحمي الجنين من كورونا
» مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها بعد الحكم بحبسها
» السعودية تسجل 1993 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
» دراسة تحذر.. اللحوم الحمراء تسبب السرطان في هذه الحالة
» الأربعاء القادم.. "بن شرقي" و"أوناجم" يعودان للقاهرة
» 156 رحلة يشهدها مطار القاهرة اليوم
» «إيناسيو»: مستعد لتدريب الزمالك مجددًا أو الأهلى
» دولة أوربية تخالف العقوبات الأمريكية وتعقد اتفاقية مع إيران
» الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ"حنين حسام" و"مودة الأدهم"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية