» الأهلي يمنح مروان محسن فرصة جديدة ويجدد عقده 3 مواسم

أنهى مسئولو النادى الأهلى ملف تمديد عقد مروان محسن، مهاجم الفريق، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود خلال الجلسة التى جمعته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بحضور وكيله تامر النحاس.

واتفق مسئولو الأهلى مع مروان محسن على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريراً للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى المقبل، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

أكد مروان محسن أنه يتمنى حصد لقب الهداف محلياً وأفريقياً والحفاظ على بطولة الدورى، مؤكدًا أن خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابى للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التى اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.