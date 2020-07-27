الموسم المقبل.. تطبيق جائزة رجل المباراة في الدوري

كشف مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم اختيار “رجل المباراة” فى مباريات الدورى بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021، ولن يتم تطبيقه خلال الموسم الجارى المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان هناك مقترح باختيار رجل المباراة أو أفضل لاعب عقب كل مباراة فى الدورى لتحفيز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم فى المباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020، تستأنف مرة أخرى يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .