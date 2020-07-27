ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد 18 عامًا من الاعتزال

27 يوليه 2020 - 03:45 م

ظهرت الفنانة الشهيرة نجاة الصغيرة، لأول مرة منذ اعتزالها قبل 18 عامًا، بسبب ما حدث لعمارة الزمالك من تشققات نتيجة هبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق . ، حيث إنها تسكن في إحدى شقق العمارة التي تلقى سكانها أوامر بإخلائها.

وتلقى سكان المبنى أوامر بإخلاء العقار حفاظا على أرواحهم، ومن بينهم المطربة نجاة الصغيرة التي رصدتها عدسات الكاميرات وهي منتقبة ورفضت الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الإفصاح عن هويتها للصحفيين .

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن الفنانة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر .

تعتبر نجاة الصغيرة من أشهر المطربين خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أشهر أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف .