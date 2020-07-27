الرئيس يلتقي وزير الخارجية السعودي

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وزير الخارجية السعودى

السيسي

لقاء

مصالح مشتركة

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي .

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أن التكاتف وتوحيد المواقف هي السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية .

وقد نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي .

وكان المسؤول السعودي عقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري .

وفي المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية ونظيره السعودي، قال شكري إن المباحثات تناولت لقاء منفردا ثم اجتماعا مع الوفود، وتطرقت إلى التعاون الثنائي بين الدولتين .

وأعرب شكري عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع السعودية من أجل صالح المنطقة .

وبدوره، قال فرحان إن محادثاته مع شكري تناولت التنسيق الكامل مع مصر من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون، والعمل على حل المشكلات العربية .

وكشف أن المباحثات تطرقت إلى ليبيا، مؤكدا دعم الرياض لإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، ومساندة كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري، ثم علق شكري مشددا على أن مصر لا تقبل بوجود الإرهابيين في ليبيا.


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