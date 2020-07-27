» مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها بعد الحكم بحبسها

27 يوليه 2020 - 03:29 م

وقعت مشاجرة بين والد "حنين حسام" المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، وخالها امام المحكمة الاقتصادية عقب الحكم بحبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بسبب تعنيف خالها لوالدها متهمًا إياه بتقصيره في تربية ابنته وعدم مراقبتها قبل أن تتورط في هذه الأفعال.

وفور قيام الأب والخال بالمشاجرة تعرضت احدي السيدات التى كانت برفقتهما لحالة من الاغماء مما فرض تدخل رجال الامن لفضها وابعاد الشقيقان عن بعض .

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأولى والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات ، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق .