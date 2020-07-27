أمير مرتضى منصور يخرج عن صمته: مستعدون في كل الحالات

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أمير مرتضى
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نادي

صمت

أمير مرتضى منصور

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الزمالك أن الفريق ليس لديه أي مشكلة في عودة نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .

وقال أمير مرتضى إنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات .

وأضاف: "نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب ".


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