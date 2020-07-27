أول تعليق لـ«حليمة بولند» بعد التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

27 يوليه 2020 - 03:14 م

لا حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، إلا عن قضية المشاهير الـ 10 المتورطين في غسل الأموال، وأبرزهم الفاشينيستا فوز الفهد، ومواطنتها الإعلامية حليمة بولند، حيث قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر .

وبعد الكشف عن الأسماء، تصدر اسم فوز الفهد وحليمة بولند محركات البحث جوجل بعد تفاعل كبير من جانب الجمهور وتداول اسميهما في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ما جعل الآلاف يبحثون عنهما لمعرفة تفاصيل بشأن تورطهما في قضية “غسل الأموال ”.

وفي أول رد فعل لها قالت فوز الفهد عبر “سناب شات”: “ولا تيأس فإن اليأس كفر.. لعل الله يغني من قليل.. وأن العسر يتبعه يسر.. وقول الله أصدق كل قيل ”.

أما حليمة بولند فكتبت في تعليق على صورة لها نشرتها في “سناب شات”: “لا تخلط بين الطيبة والضعف.. الطيبة صفاء في القلب والضعف قصور في التفكير والتدبير.. كن طيبًا قويًا حتى لا يمكر بك الخبثاء والله طيب يحب الطيب ”.