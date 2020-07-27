بعد صورتهما العارية في وضع مخل.. إنجي خوري تنشر صورة مثيرة لوالدتها

27 يوليه 2020 - 03:10 م

عادت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، إلى إحداث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الفنانة قمر اللبنانية صورة مزعومة لها رفقة والدتها عاريتين مع رجل في غرفة النوم بلبنان .

وأثارت إنجي خوري الجدل، بنشر صورة لوالدتها التي بدت أجمل منها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، حيث بدت والدتها بمكياج كامل أظهرت جمال تفاصيل والدتها والشبه الكبير بينها وبين والدتها وكتبت على الصورة وقالت:"جمالك مامي ".

وانتشرت صورة والدة انجي بشكل كبير عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتغزل جمهور خوري بجمال والدتها وأنوثتها، وأشار البعض إلى أن والدتها تفوقها في الجمال والأنوثة .

ويشار الى ان قمر اللبنانية كانت قد شاركت الجمهور صورة ظهرت فيها خوري ووالدتها عاريتين في وضعية مخلة للآداب العامة رفقة احدى الرجال خلال اقامتها في لبنان ورجح الجمهور اقامة خوري ووالدتها لعلاقة جنسية ثلاثية واصابتها بمرض الايدز على اثرها، وهو ما نفته "خوري" ونشرت نتيجة تحليل تزعم أنها غير مصابة بالإيدز.

وكانت إنجي خوري نشؤت مؤخرًا، فيديو لها ، وهي ترقص بملابسها الداخلية في حافلة نقل عام في بلغاريا، حيث بدت شبه عارية وتتراقص بشكل مثير ما فتح عليها هجومًا عنيفًا وأوصاف غير لائقة من قبل الجمهور.