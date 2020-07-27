بيان من الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة

محمد فضل
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، عن وفاة والدة صاحب الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود .
وقال الديوان في بيان له – نشرته وكالة الأنباء الرسمية- :" انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، – رحمها الله – وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض" .
وتابع البيان :" تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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