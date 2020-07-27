» دراسة تحذر.. اللحوم الحمراء تسبب السرطان في هذه الحالة

27 يوليه 2020 - 02:45 م

حذرت دراسة حديثة من أن هناك علاقة وثيقة بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون لما تحتويه من مادة النيتروزامين المسرطنة وهي مادة تستخدم في حفظ اللحوم وتحسين مواصفاتها.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية والكيمياء الحيوية و الميكروبيولوجي الدكتور مصطفي الشريف بتجنب اللحوم المحفوظة قدر الإمكان وبالأخص التي نتناولها في صورة لانشون و البرجر وعدم الإسراف في تناول اللحوم الحمراء وعدم تناولها يوميا .

و أكد الأخصائي أن الكمية التي يوصي بتناولها 150 جرام كحد أقصي إلي جانب المواظبة علي تناول الخضروات الورقية التي تعمل علي تنظيف القولون لاحتوائها علي ألياف تقوم بتنشيط وتنظيف الأمعاء إلي جانب أنها تغذي البكتريا النافعة الموجودة في الأمعاء والتي تلعب دور أساسي في الوقاية من سرطان القولون .