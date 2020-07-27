» 156 رحلة يشهدها مطار القاهرة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
يشهد مطار القاهرة الدولي تسيير 156 رحلة داخلية و دولية غلي عدة وجهات في العالم لشركات طيران دولية وعربية ومصر للطيران بالإضافة إلي شركات مصرية خاصة .
و صرحت مصادر بالمطار لـ" مصراوي " أن الرحلات تنقل 14575 راكب من جنسيات مختلفة حيث تتضمن 78 رحلة سفر تنقل علي متنها 3524 راكب من جنسيات مختلفة .
كما يستقبل المطار 78 رحلة وصول علي متنها 11051 راكب قادمة من عدة جهات سواء أميريكية أو أوربية أو عربية أو أسيوية أو افريقية .
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