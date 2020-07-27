» الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ"حنين حسام" و"مودة الأدهم"

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام، ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.