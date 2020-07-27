«الجبلاية» تتفق مع البدرى على إلغاء معسكر المنتخب

27 يوليه 2020 - 01:36 م





اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على إلغاء معسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل، سواء في حالة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيتضمن مباراة ودية أو في حالة إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية في الفترة من 25 سبتمبر حتي 10 أكتوبر المقبلين ما يعني إلغاء معسكر المنتخب بقرار من الاتحاد الأفريقي "كاف" في هذه الحالة، على أن يتم إقامة مباريات الدوري في هذه الفترة بعيدًا عن الأهلي والزمالك والكونفدرالية.





وعلق مصدر مسئول في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على ما إذا كان يواجه الاتحاد أزمة في وضع جدول الدوري، بسبب المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.



