» مقترح برلماني لرئيس الوزراء باعتماد التعليم المختلط لحل أزمة الكثافة

27 يوليه 2020 - 12:28 م

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، لاعتماد نظام "التعليم المختلط"، لحل أزمة كثافة الفصول في مصر.









وأشار النائب- في مقترحه اليوم- إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» قدمت حلًا لكثافة الفصول في مصر، ذلك أنه تم اعتماد طريقة التعليم عن بعد أو من المنزل بسبب الجائحة وهي الطريقة التي نادى بها الكثيرون خلال السنوات السابقة.









وأوضح أبو طالب، أن وزارة التعليم تعاني من كثافة الطلاب داخل الفصول، وأنه للتغلب على الأعداد الزائدة، فإن الوزارة تحتاج لإنشاء نحو 200 ألف فصل دراسي جديد، ولكنها لديها أزمة في توفير الأراضي المناسبة والتمويل المالي، والذي يقترب إلى أكثر من 100 مليار جنيه.







