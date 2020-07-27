كورونا يضرب الصين من جديد ويسجل أعلى معدل منذ أبريل

27 يوليه 2020 - 11:54 ص

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في أعلى ارتفاع منذ ابريل الماضي.







وسجلت السلطات 57 حالة في شمال غرب منطقة شينجيانج، حيث تتعرض هذه المنطقة لتفشي مفاجئ.





وتعد هذه الإصابات هي أعلى حصيلة يومية لحالات الفيروس الجديدة منذ 14 أبريل، حيث تم تسجيل 89 حالة آنذاك.





وأعلنت الصين أمس الأحد ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



