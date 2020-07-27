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زاهر: "أنا حاضن بنتي ومش باين فيها إلا دراعها ومداري كل حاجة "

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الفنان احمد زاهر وابنته
الفنان احمد زاهر وابنته

متابعات- أمينة عبد العال

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أحمد زاهر

تنمر

البيسين

رد الفنان أحمد زاهر على واقعة تنمر بعض الأشخاص على صورته مع ابنته بجوار البيسين قائلا: "لبه إتغيرنا وبقينا وحشين كدة ليه بنحاول نجرح في الناس بالشط لده وليه بنجرح في أطفالنا وشباب صغيرين ليه".

وأضاف أثناء مداخلته في برنامج "القاهرة الآن" المذاع علي فضائية الحدث: "لو مش عاجباك الصورة سيبها ياخي وعدي عليها ده حسابي الشخصي وأنا حر فيه .. أنا صورت الصورة وأنا حاضن بنتي ومش باين فيها إلا دراعها ومداري كل حاجة ومستحيل أطلع صورة بنتي بالمايوه ده في ناس بتقولي عيب تحضن بنتك ".

وقال متابعا "دي بنتي حتة مني أحضنها زي ما أنا عاوز احنا عيلة محترمة في لبسنا وشكلنا وبنحافظ علي كل حاجة وده أسلوب حياتنا الصورة دي من فترة والشتايم عمالة تزيد ، أنا عن نفسي لما حد بيشتمني بعمله ديليت وبلوك لكن بناتي حاجة وجعتني ووجعت بناتي".

 

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