» مطار القاهرة يسير 156 رحلة طيران لنقل 14575 راكبًا

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 156 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم لشركات طيران دولية وعربية ومصر للطيران بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تنقل الرحلات على متن 14575 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن التشغيل على مدار اليوم الاثنين يشهد ارتفاعًا فى أعداد الرحلات داخل صالات المطار، ويتضمن التشغيل 78 رحلة سفر تنقل على متنها 3524 راكبًا من جنسيات مختلفة، فى حين يستقبل المطار 78 رحلة وصول على متنها 11051 راكبًا، قادمة من عدة وجهات، سواء أمريكية أو أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية.