» بشري سارة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة

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العاصمة الإدارية

المجتمعات العمرانية



قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن العاصمة تم ربطها الآن بشكل كامل بالقاهرة من خلال عدة محاور جديدة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروع "المونوريل" والذي سيكون وسيلة نقل مهمة للموظفن والمترددين على العاصمة الإدارية.

 أضافت عمارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة تقوم بعملية تنمية في مختلف الاتجاهات، موضحا أن هيئة المجتمعات انتهت من تنفيذ 25 ألف وحدة بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية، وتم بيع جزء منها، وسيتم تسليم الحاجزين في ديسمبر 2020.

ونوهت بأن جزء من الوحدات تدخل في مبادرة الـ 50 مليار جنيه للبنك المركزي، وستطرح بعد العيد، موضحة أن العاصمة الإدارية كانت منطقة صحراوية من 4 سنوات، ولا يوجد طرق تؤدي إليها ،معقبا: "العاصمة أصبحت لكل الناس".

وأعلنت أنه جاري تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية، وهى وحدات جاهزة ومساحتها 116 مترا، وتمول على أقساط لتناسب الموظفين.

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