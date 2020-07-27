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قبل عيد الأضحى.. ذبح 3 حمير لبيعها للمواطنين بسوهاج وضبط الفاعل

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دراسة: 4.3 مليون مصري تناولوا لحوم حمير
دراسة: 4.3 مليون مصري تناولوا لحوم حمير

إيمان هاني

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سوهاج

الأضحي

الأولي الإبراشي



أعلن الدكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، أنه تم ضبط مواطن بقرية "الحواويش"، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، قام بذبح 3 حمير وعرضها للمواطنين على أساس أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدامي، معقبا: "تم ضبط 500 كيلو من هذه اللحوم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونيًا".

 وأضاف "عادل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه ضبط 47 طنًا من اللحوم والأسماك والدواجن غير صالح للاستخدام الآدمي".

 وتابع:" تم تحرير 427 محضرًا بهذه الوقائع وتم اتخاذ ما يلزم تجاهها قانونيًا وعرض المسؤولين على النيابة المختصة".

ولفت مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، إلى أنه تم الوصول إلى أن هذا الشخص بعدما شك المسؤولين في الكبد التي تبيعها إحدى السيدات بالقرب من القرية، وبعد فحصها تبين أنها لحوم حمير، وعقب التضييق على السيدة دلت على الرجل الذي تجلب منه هذه اللحوم، فتم مداهمة منزله والعثور على 500 كيلو لحوم حمير.

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