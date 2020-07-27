"أبلغنا بحدوث اهتزازات".. مفاجأة صادمة بواقعة عمارة الشربتلي

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الإبراشي

الأولى

عمارة الطرابشي



فجرت الدكتورة مها الطرابيشي، من سكان عقار مجاور لعمارة الشربتلي بالزمالك، مفاجأة صادمة عن الواقعة، قائلة :"إن المنطقة تراثية وتاريخية وقطن بها عظماء كثر، معقبة :"تم إخلاؤنا بشكل مفاجئ ونزلنا للشوارع ونحن في حالة فزع رهيب".

 وأضاف "الطرابيشي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي،عبر القناة الأولى المصرية، أن العائلات التي تم إخلاؤها لا توجد سكن لها الآن ولم يتم صرف تعويضات لهم من أجل الحصول على سكن مؤقت كما حدث مع سكان عمارة الشربتلي.

 وتابعت:" السكان خرجوا بملابسهم فقط، ولا يملكون شيئًا مطلقًا وممنوعين من دخول العقار، مناشدة المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن، مضيفة:" إحنا عايشين نفس كابوس".

ولفتت "مها الطرابيشي"، إلى أن أعمال الحفر في المتعلقة بمترو الأنفاق، كانت مصدر إزعاج غير طبيعي خلال الفترة الماضية، والعقار كان يتعرض لاهتزاز شديد، خاصة خلال فترة الليل،

وتابعت :"كان هناك بوادر للشروخ التي طالت عمارة الشربتلي إلى جانب الانهيارات الأرضية، وقمنا بالإبلاغ عن ذلك، وكنا نتوقع وقوع كارثة وبالفعل حدثت ونحن نعيش في كابوس".

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