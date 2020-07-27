» استمرار أعمال الجمعية العمومية بالزمالك

27 يوليه 2020 - 10:16 ص





يستمر التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك، لليوم الثانى على التوالى، حيث سيبدأ التصويت اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وعقب اكتمال النصاب ستتم مناقشة ميزانية نادي الزمالك، وعدد من الملفات المهمة التي تخص النادي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد أعلن عن توقيع عقوبة 300 جنيه غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت والمشاركة في الجمعية العمومية من أعضاء النادي.

وشهد اليوم الأول أمس إقبالا كبيرا من قبل أعضاء النادي، وسط إجراءات احترازية لتجنب تعرض أي عضو للإصابة بفيروس كورونا.



