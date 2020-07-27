» هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده

27 يوليه 2020 - 09:32 ص

قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هدايا غريبة لجنوده حيث منحهم مسدسات تذكارية، كما زار مقبرة الحرب الوطنية احتفالا بمرور 67 عام علي توقيع الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.

و أشاد كيم بجنود كوريا الشمالية الذين قتلوا في الحرب الكورية ودفنوا في مقبرة شهداء حرب تحرير الوطن في ذكري الاحتفال بالهدنة ، قائلا :" الأعمال البطولية الخالدة للمدافعين عن أرض الأجداد في الخمسينات من القرن الماضي الذين قدموا لنا تراثا عقليا ثمينا لثورة وسط لهيب الحرب ستضئ التاريخ طويلا " ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

جدير بالذكر أن الهدنة تم توقيعها بين الكوريتين في 27 من شهر يوليو عام 1953 وحدد الشمال هذا اليوم باعتباره يوم النصر .