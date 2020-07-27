مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

27 يوليه 2020 - 09:27 ص





فجر وليد، الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت، مفاجأة مدوية عن سبب ثباته وعدم انفعاله أو محاولة أخذ حقه بنفسه عندما اعتدى عليه المعتدي داخل الجمعية التعاونية، قائلا: "مرضتش أتكلم عشان هو راجل سنه كبير، وكان معاه زوجته وابنه".



وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، بأن سبب الخلاف أن الشخص الذي اعتدى عليه كان يريد أن يضيف نقاطه على حساب شخص أخر، معقبا: "قولتله مينفعش كل شخص لازم يضيف النقاط على حسابه.. فاعتدى عليه".



وأكد أن الدولة المصرية وقفت بجواره، وكذلك دولة الكويت إتخذت الإجراءات لحماية حقه، و مش هتنازل، والكويت دولة قانون".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.



وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى

