طلب عاجل من وزير النقل لسكان عقار الشربتلي بالزمالك

27 يوليه 2020 - 09:20 ص





أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن كل الحلول مطروحة في التعامل مع عقار الشربتلي بحي الزمالك، مقترحا إعطاء سكان العقار تعويض يساوي ثمن الوحدة السكنية في منطقة الزمالك بنفس الحي، وتحويل مكان العقار إلى جراج متعدد الطوابق يخدم المحطة والمنطقة.



ووجه الوزير رسالة إلى سكان منطقة الزمالك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "ياريت سكان العقار يوافقوني على كده، إحنا معاكم ولن نترككم،هنصلح أو هنجبلهم شقق ".



وتابع :" العمارة آمنة، ولن تنهار، معقبا: "ياما شوفنا حاجات زي دي أيام الزلزال ، موضحا أن ماكينة مترو الأنفاق متوقفة، وبمجرد تأمين العمارة، ستبدأ الماكينة في التحرك.



وأصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

