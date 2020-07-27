"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس

27 يوليه 2020 - 09:07 ص





أشاد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بفتوى مفتي الجمهورية بإمكانية عدم اشتراط سن معين في الأضحية طالما البهيمة بسمنة تحقق المراد، قائلا : "الشعب عندما يطالب بحقه سيستجيب الفقيه، معقبا :"أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس".



وأضاف "الهلالي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:" التعددية الفقهية هى رحمة بالناس، موضحا أن صك الأضحية عبارة عن وكالة، والوكالة مشروعة.



وناشد المضحيين بالذبح في الأماكن التي خصصتها الدولة كالمجازر، معقبا: "مينفعش نروح نذبح في بير السلم،هذ أمر لا يليق بحضارة الإنسان".

