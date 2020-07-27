  • الإثنين 27 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
بحث متقدم
سعد الهلالي

"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس

مستشار الرئيس لصحة

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

بن سلمان

ولي العهد السعودي يتلقي رسالة من أحمدي نجاد

أديب

أديب عن التعدي على مصري بالكويت: "كان راجل "

السفيرة نبيلة مكرم

إجراء عاجل لوزيرة الهجرة تجاه المصري المعتدي عليه بالكويت

شاهد.. السيتي ينتزع المركز الثالث من أرسنال بخماسية في فولهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الطقس

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس عيد الأضحى

زعيم كوريا الشمالية

هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"

ارشيفية

"الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار

بشأن الأضحية..

"الهلالي": أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس

آخر الأخبار

سعد الهلالي
سعد الهلالي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الصحابي خالد بن الوليد

#

محافظ البحر الأحمر :أقسم بالله المنظر ده مش هيتكرر تاني

#

خالد أبو بكر: أقسم بالله اللي بقوله حقيقة

#

أحمد موسى:"أقسم بالله ببكى بالدموع "

ام بى سى مصر

سعد الهلالي

الأضحية



أشاد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بفتوى مفتي الجمهورية بإمكانية عدم اشتراط سن معين في الأضحية طالما البهيمة بسمنة تحقق المراد، قائلا : "الشعب عندما يطالب بحقه سيستجيب الفقيه، معقبا :"أقسم بالله رأي المفتي قاله قبله الصحابي عبدالله بن عباس".

وأضاف "الهلالي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا:" التعددية الفقهية هى رحمة بالناس، موضحا أن صك الأضحية عبارة عن وكالة، والوكالة مشروعة.

وناشد المضحيين بالذبح في الأماكن التي خصصتها الدولة كالمجازر، معقبا: "مينفعش نروح نذبح في بير السلم،هذ أمر لا يليق بحضارة الإنسان".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استمرار أعمال الجمعية العمومية بالزمالك
» هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال
» مليون دولار تمنحها الدنمارك لـ" أوغندا " لمواجهة كورونا
» شاهد.. أصالة تتعرض لحادث مروع وسط البحر
» هدية غريبة يقدمها زعيم كوريا الشمالية لجنوده
» صدمة جديدة يتعرض لها " ترامب" بسبب إعصار "هانا"
» "الدفاع المدني" تطلق إنذارا تحذيريا في مكة المكرمة بسبب الأمطار
» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية
» رضا سيكا يكشف عن لاعب مصري شاب محترف في الدوري الإسباني: مبدع
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فنانة شهيرة تدعو على متابعة لها عبر انستجرام: يارب يجيلك سرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية