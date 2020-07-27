» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية

27 يوليه 2020 - 09:05 ص

فرضت الصين سيطرتها علي القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو جنوب غرب البلاد ، وذلك بعد 3 أيام من قرار إغلاقها ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية .

و تداولت شبكات إعلامية أخبارا عن أن السلطات الصينية وضعت يدها علي المبني الذي تم إنزال العلم الأمريكي من فوقه فيما تجمع عدد من الأفراد حوله وراحوا يلتقطون الصور .

وكانت الصين أصدرت أمرا بإغلاق القنصلية يوم الجمعة ردا علي قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون .

و الإغلاق المتبادل للقنصليتين يمثل حلقة جديدة من توتر العلاقات بين البلدين ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها 5 قنصليات في بكين و كانتون وشنجهاي و شينيانج وتشنجدو ووها في هونج كونج .