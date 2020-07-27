» بعد إغلاقها.. الصين تسطو علي القنصلية الأمريكية

متابعات- أمينة عبد العال
فرضت الصين سيطرتها علي القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو جنوب غرب البلاد ، وذلك بعد 3 أيام من قرار إغلاقها ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية .
و تداولت شبكات إعلامية أخبارا عن أن السلطات الصينية وضعت يدها علي المبني الذي تم إنزال العلم الأمريكي من فوقه فيما تجمع عدد من الأفراد حوله وراحوا يلتقطون الصور .
وكانت الصين أصدرت أمرا بإغلاق القنصلية يوم الجمعة ردا علي قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون .
و الإغلاق المتبادل للقنصليتين يمثل حلقة جديدة من توتر العلاقات بين البلدين ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها 5 قنصليات في بكين و كانتون وشنجهاي و شينيانج وتشنجدو ووها في هونج كونج .
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