مرتضى يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحات فاروق جعفر بشأن الحكام

أحمد عادل شعبان
أكد أمير مرتضى منصور - المشرف العام على فريق الزمالك - أن تصريحات فاروق جعفر عن حصول الفرق المصرية على البطولات بالتحكيم لا تخلو من وجاهة .
وقال مرتضى في مداخلة مع برنامج "ملعب أون تايم سبورت" : فاروق جعفر له تاريخ كبير مع نادي الزمالك ولا يصح محو تاريخه لمجرد تصريح أدلى به.
وأضاف: رغم أن التوفيق جانب فاروق جعفر في تصريحاته إلا أن جزءًا مما قاله صحيح والدليل على ذلك بعض الحكام في أفريقيا الذين يتم إيقافهم مدى الحياة.
وتابع: رغم ذلك تصريحات فاروق جعفر لا تقلل من البطولات التي حصدتها الفرق المصرية لأن هذا تم بالجهد والعرق.
ظهر12:06 م
فجر
03:38
شروق
05:14
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
18:59
عشاء
20:29