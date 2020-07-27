تعليق ناري من أحمد زاهر بعد التنمر عليه بسبب ابنته

علق الفنان أحمد زاهر على واقعة تنمر منصات السوشيال ميديا على صورته مع ابنته ليلى أحمد زاهر في "حمام السباحة" التي أثارت الجدل.
وقال زاهر، إنه تعرض للتجريح عبر السوشيال ميديا، مطالبا الجمهور بعدم التدخل فى حياته الشخصية، مضيفا في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي "الغريب أني في الصورة كنت حاضن ليلى ومش مبين فيها حاجة إلا دراعها ؟! ومع ذلك ماسبوهاش في حالها.. أنا أكيد مش هحط صورة بنتي بمايوه".
وأكد أنه يقبل الانتقاد في ضوء أدواره الفنية فقط، وأضاف "لما حد بيشتمني بعمل بلوك لكن بناتي لا دي حاجة وجعتني ووجعت بناتي وصحباتهم اتصلوا بيهم.. هقدم بلاغ في مباحث الإنترنت ضد أي حد يشتم بناتي مش هسكت زي شريف منير اللي بدأ بده"، مشيراً إلى أن الصورة التي وضعها موجودة منذ فترة لكن تنامت نبرات التنمر الساعات الماضية، واستطرد قائلاً "أنا اتشمت بأفظع الشتائم ليه ؟ أنا متصور مع بنتي مش مع واحدة من الشارع".