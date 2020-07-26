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بسمة وهبة وأصالة تتعرضان لحادث خطير بالإسكندرية

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بسمة وهبة
بسمة وهبة

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كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تعرضها لحادث في مياه الإسكندرية مع شخص يدعى «أصالة»، وقالت: «بفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة».
اضافت «وهبة» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، الاثنين: «أصالة كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور، وأنا اترميت برأسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني».
تابعت: «أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا، كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي».
مضت قائلة: «شكرا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكرا أصالة إنك صممتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايما بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلهة، وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة، وشكرا لعلي البحار، وجدعنتك دي مش غريبة على أهل إسكندرية».
وختمت: «الحمد لله 100 مرة، ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم».

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أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله 100 مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم ..

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