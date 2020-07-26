» جراح قلب يحذر من"بابجي".. لهذا السبب

26 يوليه 2020 - 11:30 م

حذر الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ جراحة القلب والصدر، من انتشار لعبة "بابجي" وسط الأطفال، مؤكدًا أن أمر في غاية الخطورة ويعد تدميرًا للنشء، وعلينا الالتفات إلى هذا الخطر الداهم، والتعامل معه على وجه السرعة، موضحًا أنها لعبة تغيب العقل ولغة الحوار وتكرس للعنف والجريمة لدى الأطفال.



وأضاف "عبد المنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه اللعبة لها أبعاد نفسية خطيرة وتصيب الأطفال بالعزلة والعدوانية وتجعلهم لا يعرفون إلا لغة الضرب والقتل والعنف، وتابع: "إحنا كدا بندمر أولادنا ونحن نغض الطرف عن ذلك".

