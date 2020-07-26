» قنصل مصر بالكويت: لن نتنازل عن حق المصري المعتدى عليه

26 يوليه 2020 - 11:20 م

علق السفير هشام عسران، قنصل مصر بالكويت، على واقعة الاعتداء على المواطن المصري بالكويت، مؤكدًا أن القنصلية المصرية تحركت لدعم المواطن المصري "وليد" قبل ظهور الفيديو على السوشيال ميديا.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "on"، إنه بعد الواقعة تم استدعاء الشرطة وإحضار المعتدي لقسم الشرطة، وسجلت ضده قضية جنحة، وسيتم استكمال التحقيقات.



وأشار إلى أن القنصلية تواصلت مع "وليد" وأكد أنه لن يتنازل عن حقوقه، مضيفًا:" إحنا فى ضهره وسنقدم له المساعده القانونية".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.

