متحدث "الري" يكشف: مناسيب المياه في السد العالي آمنة

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المصريون ـ متابعات

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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه جاري تحديد موعد بدء المفاوضات بشأن سد النهضة.
وأوضح " السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنبؤات تشير إلى أن مؤشر الفيضان مبشر هذا العام، ومعدلاته متوسطة وما فوق المتوسط وهذا جيد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة.
ولفت إلى أن النقاط القانونية بشأن ملء وتخزين سد النهضة لا زالت محل خلاف، مؤكدا أن المياه لا تمثل رفاهية لمصر بل قضية وجودية وقضية حياة، ومصر لن تفرط في حقوقها المائية.

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